الأردن يشارك في اجتماع لإطلاق تحالف بحري دفاعي بقيادة السعودية

خبرني - شارك الأردن، اليوم الخميس، في الاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، لبحث إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع ضم رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، حيث ناقش المشاركون مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله المستقبلية.

واتفق المشاركون على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي، مؤكدين أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت 14 دولة، من بينها الأردن، بياناً مشتركاً دعمت فيه المشروع، إلى جانب السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر وتركيا وباكستان واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال.

وأكد المجتمعون استكمال الإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف، باعتباره مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام الدول الراغبة في الانضمام، بما يعزز الأمن البحري الجماعي ويحافظ على حرية الملاحة والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.