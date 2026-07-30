جامعة العلوم والتكنولوجيا تنعى الطالبة نور برغل ضحية جريمة الطعن في عمّان

خبرني - نعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الطالبة نور محمد عامر برغل، من قسم التقانات الحيوية والهندسة الوراثية في كلية العلوم والآداب، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة وسط عمان بلاغاً يفيد بوجود جثة فتاة ملقاة على الأرض في وسط العاصمة.

وفور ورود البلاغ، تحركت الكوادر الأمنية المختصة إلى موقع الحادثة، وتبين بالمعاينة الأولية أن الفتاة تعرضت للطعن مما أدى إلى وفاتها، حيث جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني والأداة المستخدمة في الجريمة، وبوشرت التحقيقات معه للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات تمهيداً لإحالته إلى القضاء.