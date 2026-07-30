خبرني - بينما تستعد الولايات المتحدة لخوض جولة جديدة من الجدل حول صلاحيات أجهزة الاستخبارات وبرامج المراقبة الإلكترونية، يبدأ جاي كلايتون أولى مهامه مديرًا للاستخبارات الوطنية، بعد أيام من مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، ليقود مجتمعًا استخباراتيًا يضم 18 وكالة في واحدة من أكثر الفترات حساسية على الصعيدين الأمني والسياسي.

ويأتي تعيين كلايتون في وقت يواجه فيه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحديات متزايدة، مع عودة النقاش داخل الكونغرس بشأن أدوات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب ملفات خارجية معقدة تشمل الصين وروسيا وإيران، فضلًا عن تصاعد تهديدات الهجمات السيبرانية.



تصديق مثير

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على تعيين كلايتون بأغلبية 51 صوتا مقابل 47، بعد جلسات استماع شهدت انتقادات من الديمقراطيين بشأن مواقفه من استقلال أجهزة الاستخبارات، إلى جانب أسئلة حول تعامله السابق مع قضايا تتعلق بحرية الصحافة خلال عمله مدعيًا عامًا في نيويورك.

ورغم تلك الانتقادات، نجح الجمهوريون في تمرير التعيين، ليصبح كلايتون المسؤول عن تنسيق عمل مجتمع الاستخبارات الأميركي، الذي يضم وكالات بارزة، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ووكالة استخبارات الدفاع (DIA)، إلى جانب الأجهزة الاستخباراتية التابعة لوزارات الدفاع والخارجية والطاقة والأمن الداخلي.



من وول ستريت

ورغم ارتباط اسمه اليوم بعالم الاستخبارات، فإن كلايتون بنى مسيرته المهنية في الأصل داخل وول ستريت، حيث عمل محاميا في مكتب Sullivan & Cromwell، أحد أبرز مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة، متخصصًا في صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق المال، وممثلًا لعدد من أكبر المؤسسات المالية والشركات العالمية.

ومن هناك انتقل إلى العمل الحكومي عندما اختاره الرئيس دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، حيث قاد الهيئة بين عامي 2017 و2020، وشهدت ولايته إصلاحات تنظيمية هدفت إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل وصول الشركات إلى أسواق المال، كما تعامل مع بدايات تنظيم سوق الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

بوابة القضاء

وبعد مغادرته هيئة الأوراق المالية، عاد كلايتون إلى الخدمة العامة من بوابة القضاء، إذ تولى منصب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، المعروف اختصارًا بـ"SDNY"، وهو أحد أكثر المناصب القضائية نفوذًا في الولايات المتحدة.

وأشرف خلال تلك الفترة على ملفات معقدة شملت الاحتيال المالي، والجرائم الإلكترونية، والأمن القومي، وغسل الأموال، إضافة إلى قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما عزز صورته كأحد أبرز المسؤولين القانونيين المقربين من إدارة ترامب.



جدل الاختيار

ويرى مراقبون أن اختيار كلايتون لا يعود إلى امتلاكه خبرة استخباراتية تقليدية، بل إلى خبرته القانونية والتنظيمية الطويلة، وقدرته على إدارة مؤسسات كبيرة والتعامل مع ملفات معقدة تتداخل فيها الجوانب القانونية والأمنية والمالية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

كما ينظر إليه داخل الأوساط الجمهورية باعتباره شخصية هادئة وغير صدامية، وهو ما قد يساعده في إدارة مؤسسة تضم 18 وكالة تختلف اختصاصاتها وأولوياتها، في مرحلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين أجهزة الاستخبارات الأميركية.

علاقة وثيقة

ولا يعد جاي كلايتون وجهًا جديدًا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، إذ تعود العلاقة بينهما إلى الولاية الرئاسية الأولى، عندما اختاره ترامب عام 2017 لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى نهاية الإدارة الأولى.

وخلال تلك الفترة، اكتسب كلايتون سمعة المسؤول الهادئ القادر على إدارة الملفات المعقدة، كما حافظ على علاقة وثيقة مع ترامب، الذي واصل الاعتماد عليه في مناصب حساسة، فعينه لاحقًا مدعيًا عامًا للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قبل أن يرشحه هذا العام لقيادة الاستخبارات الوطنية. وتشير تقارير أميركية إلى أن ترامب رأى في كلايتون شخصية تجمع بين الخبرة القانونية والقدرة على إدارة مؤسسات كبيرة، فضلًا عن ولائه للإدارة وثقته في تنفيذ أولوياتها، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

فيما رأى مراقبون أن اختيار كلايتون لم يكن قائمًا على خبرة استخباراتية تقليدية بقدر ما استند إلى خبرته في قيادة مؤسسات اتحادية كبرى، وإدارته لملفات تتعلق بالأمن القومي خلال عمله مدعيًا عامًا في مانهاتن، حيث أشرف على قضايا الإرهاب، والجرائم المالية العابرة للحدود، والعقوبات الدولية، ومكافحة التجسس الاقتصادي. كما رأى البيت الأبيض أن خبرته التنظيمية قد تساعد في إعادة ترتيب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي شهد تغييرات داخلية وخفضًا في أعداد العاملين خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

في المقابل يرى ديمقراطيون، أن كلايتون يمثل مؤشرًا على افتقاره إلى الاستقلالية عن ترامب، وذلك استنادًا على موقفه تجاه الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وخلال جلسة استماع داخل الكونغرس واجهه أعضاء مجلس الشيوخ بأسئلة حول ما إذا كان يعتقد أن جو بايدن فاز بالانتخابات بشكل شرعي.

ولم يقدم كلايتون إجابة مباشرة حول ذلك، موضحًا أنه لم يكن يتابع تفاصيل الانتخابات عن قرب في ذلك الوقت، فيما اعتبر الديمقراطيون أن عدم إجابته بشكل واضح يمثل مؤشرًا على افتقاره إلى الاستقلالية عن ترامب، خاصة أن الرئيس الأميركي واصل لسنوات الطعن في نتائج انتخابات 2020، بينما دافع الجمهوريون عن كلايتون، مؤكدين أن خبرته القانونية والإدارية هي العامل الأساسي وراء اختياره، وفق تقرير " أسوشيتد برس."

تحديات مبكرة

ولا يبدأ كلايتون مهمته في ظروف اعتيادية، إذ يرث مؤسسة تواجه تحديات داخلية تتعلق بإعادة تنظيم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إلى جانب تحديات خارجية تتصدرها المنافسة مع الصين، واستمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات مع إيران، وتصاعد الهجمات السيبرانية وسباق الذكاء الاصطناعي.

كما سيكون مطالبًا بالتعامل مع النقاش السياسي المتجدد داخل الكونغرس بشأن حدود صلاحيات أجهزة الاستخبارات في جمع المعلومات، وهو ملف طالما أثار انقسامًا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحماية الحريات المدنية، وفق تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

اختبار الثقة

ويجمع متابعون للشأن الأميركي على أن نجاح جاي كلايتون لن يقاس فقط بقدرته على إدارة الملفات الأمنية، بل أيضًا بمدى نجاحه في الحفاظ على استقلالية مجتمع الاستخبارات واستعادة الثقة في مؤسسة ظلت خلال السنوات الأخيرة في قلب الصراع السياسي داخل واشنطن.

وبين خبرته في وول ستريت، ومسيرته في القضاء الفيدرالي، ومسؤوليته الجديدة على رأس أجهزة الاستخبارات الأميركية، يبدأ كلايتون فصلًا جديدًا من مسيرته، في وقت تزداد فيه رهانات الأمن القومي الأميركي وتعقيدات المشهد الدولي.