عرض إماراتي ضخم لشراء الزمالك المصري.. هل تتم الصفقة؟

خبرني - تلقى نادي الزمالك المصري عرضًا ماليًا من مستثمر إماراتي يصل إلى 3 مليارات جنيه مصري.

وأوضحت تقارير صحفية أن رجال الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، قد تقدم بعرض قيمته 59 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 3 مليارات جنيه مصري لشراء الزمالك.

وبحسب تقارير صحفية فإن رغبة الحبتور لشراء الزمالك جاءت خلال حوار بينه وبين مرتضى منصور رئيس مجلس إدرة نادي الزمالك السابق.

ولم يتضح بعد موقف إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من عرض الحبتور لشراء النادي.

وفي سياق متصل، رد مصدر من داخل الزمالك في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن تصريحات الحبتور بشأن شراء النادي أسيء فهمها حيث يريد رجل الأعمال الاستثمار في القلعة البيضاء وليس الاستحواذ على النادي بشكل عام.

وأكد المصدر على أن أي تعاون مستقبلي بين الزمالك والحبتور سيكون عبر الاستثمار في شركة لإدارة كرة القدم وليس من خلال شراء النادي.

وفي النهاية شدد المصدر على أن القرار في النهاية يبقى في صالح الجمعية العمومية مع التشديد أن الأبيض لا يمكن بيعه بهذه الصورة.

وقد أهدى رجل الأعمال الإماراتي سيارات من فئة "ميتسوبيشي" لجميع أفراد بعثة منتخب مصر عقب التألق في كأس العالم 2026، تعبيراً عن امتنانه لهم على أداءهم المشرف في المونديال.