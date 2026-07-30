حبس قمر اللبنانية في قضية شيراز.. تطورات جديدة قبل تنفيذ الحكم

خبرني - أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قرارًا بحبس الفنانة قمر اللبنانية.

وجاء ذلك على خلفية عدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بسداد التعويض الجزائي المحكوم به لصالح الفنانة اللبنانية شيراز، في الدعوى التي أقامتها الأخيرة ضدها.

وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها شيراز ضد قمر اللبنانية، اتهمتها فيها بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتهي بإصدار حكم قضائي يُلزم قمر بسداد تعويض جزائي لصالح شيراز.

تفاصيل قضية قمر اللبنانية وشيراز

وبحسب القرار القضائي، جاء قرار الحبس نتيجة عدم التزام قمر اللبنانية بتنفيذ الحكم وسداد قيمة التعويض المحكوم به، قبل أن تبادر إلى سداد المبلغ المستحق قبل تنفيذ إجراءات القبض، لتنتهي بذلك إجراءات تنفيذ الحكم.

وعلى صعيد آخر، تواصل الفنانة شيراز نشاطها الفني، إذ حققت أغنيتها «بدك تتحداني»، التي قدمتها بالتعاون مع الفنان أيمن زبيب، انتشارًا عبر المنصات الموسيقية، وحصدت ملايين المشاهدات والاستماعات منذ طرحها.

أبرز أعمال قمر اللبنانية

وتُعد قمر اللبنانية واحدة من المغنيات اللبنانيات اللاتي بدأن مشوارهن في الغناء قبل خوض تجربة التمثيل، وكان فيلم «حصل خير»، الذي عُرض عام 2012، من أوائل أعمالها السينمائية.

ودارت أحداث الفيلم حول راقصة شعبية تنتقل للسكن في عمارة تضم عددًا من الأسر، فتلفت أنظار عدد من الأزواج، من بينهم موظف مصلحة الضرائب، الذي جسده كريم محمود عبدالعزيز، ومدرس اللغة العربية، الذي أداه محمد رمضان، إلى جانب المطرب سعد الصغير، وهو ما يقلب حياة الأسر داخل العمارة في إطار كوميدي، بينما تحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن.

وخلال مشوارها الغنائي، قدمت قمر اللبنانية عددًا من الألبومات، من بينها «مبخافش»، و«أو لا لا»، و«سهرتلك»، و«نفسي أقوله»، التي ساهمت في انتشارها على الساحة الغنائية. وعلى المستوى الشخصي، سبق أن تزوجت قمر من الفنان اللبناني آدم، قبل انفصالهما، كما تزوجت لاحقًا من رجل الأعمال المصري جمال مروان.