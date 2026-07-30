المسلسل السعودي «عوض».. دراما سعودية تجمع الغموض والإثارة

خبرني - يستعد مسلسل «عوض» لدخول المنافسة بـ 8 حلقات تمزج الجريمة بالغموض والتحقيقات، مع انطلاق التصوير واقتراب موعد عرضه.

ودخل المسلسل السعودي مرحلة التصوير الفعلي استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، في عمل درامي قصير يعتمد على 8 حلقات تجمع بين التشويق والتحقيقات البوليسية، بمشاركة نخبة من نجوم السعودية والخليج.

وكشف المخرج والمنتج خالد الرفاعي عن انطلاق التصوير عبر مقاطع نشرها من مواقع العمل من خلال حسابه على "إنستغرام"، معلنًا بدء تنفيذ المشروع الذي يجري تصويره في الكويت وسط استعدادات مكثفة لإنجاز مراحل الإنتاج وفق الجدول المحدد.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل يُدعى «عوض» يجد نفسه في قلب اتهامات تتعلق بسلسلة من جرائم القتل التي تثير حالة من الذعر داخل مجتمع صغير، لتبدأ بعدها رحلة تحقيق معقدة تسعى لكشف الحقيقة والوصول إلى الجاني الفعلي.

المسلسل السعودي «عوض»

وتتداخل خيوط القضية مع وجود رابط يجمع الضحايا بالعاملات المنزليات، بينما تمتد التحقيقات لسنوات في محاولة لفهم دوافع الجرائم وفك جميع ألغازها، ما يمنح الأحداث تصاعدًا مستمرًا حتى النهاية.

ويحمل العمل توقيع الكاتب المصري مهاب طارق، فيما يتولى خالد الرفاعي مهمة الإخراج والإنتاج، وتتولى شركة Allover Group إنتاج المسلسل، الذي يضم في بطولته فايز بن جريس، ومهند بخيت، وسلطان النفيسة، وأبرار فيصل، وفهد العبدلي، وحمد فرحان، وسارة خنكار، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

ويُنتظر أن يقدم «عوض» تجربة جديدة في الدراما السعودية من خلال حبكة بوليسية تعتمد على الغموض والتشويق، في إطار موسمي قصير يواكب تنامي الاهتمام بالأعمال ذات الإيقاع السريع والإنتاج المكثف.