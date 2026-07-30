قبل أن يرتدي ثوب التخرج... الجامعة الأردنية تُهدي والد طالب راحل شهادته وفاءً لمسيرته

خبرني - في مشهد إنساني مؤثر، سلّمت الجامعة الأردنية، اليوم، شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية إلى والد الطالب الراحل حمزة حمد، بعد موافقة مجلس عمداء الجامعة على منحه الدرجة العلمية تقديراً لمسيرته الأكاديمية المتميزة، ووفاءً لطالب غاب جسده قبل أن يحقق حلم التخرج.

وجرى تسليم الشهادة خلال لقاء استضافه قسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة، في لفتة حملت أبعاداً إنسانية وأكاديمية، جسدت تقدير الجامعة لطلبتها وحرصها على تكريم من تركوا أثراً طيباً في مسيرتهم العلمية.

وقال وزير المياه الأسبق والأستاذ في الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور معتصم سعيدان، إن هذه المبادرة تعكس أسمى معاني الوفاء، متقدماً بالشكر إلى رئيس قسم الهندسة الكيميائية الدكتور محمد رسول قطيشات وأعضاء مجلس القسم، لمتابعتهم طلب منح الشهادة للطالب الراحل، مؤكداً أن رسالة الأستاذ الجامعي لا تتوقف عند التعليم والتقييم، بل تمتد إلى حفظ ذكرى طلبته وتقدير جهودهم.

كما ثمّن سعيدان دور عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور منور التراكيه، ومجلس عمداء الجامعة الأردنية، لموافقتهم على منح الشهادة، معتبراً أن القرار يؤكد أن الجامعة ليست مؤسسة علمية فحسب، بل بيت للقيم والرحمة والوفاء، يحفظ أبناءه حتى بعد رحيلهم.

وأشار إلى أن حمزة حمد كان من أوائل دفعته، وعُرف بين أساتذته وزملائه بالاجتهاد والتفوق وحسن الخلق، مؤكداً أنه استحق شهادة البكالوريوس بعلمه وجهده وسيرته الطيبة، قبل أن تصبح وثيقة تتسلمها أسرته.

وأضاف سعيدان، الذي أشرف على مشروع تخرج الطالب الراحل، أن حمزة كان يتمتع بقدرات علمية متميزة ونضج في التفكير، وأن رحيله المبكر ترك أثراً بالغاً في نفوس أساتذته وزملائه، لتبقى ذكراه حاضرة بما قدمه من علم واجتهاد وطموح.

وأكد أن تسليم الشهادة لوالد الطالب لم يكن مجرد إجراء أكاديمي، بل رسالة وفاء من الجامعة إلى أسرة فقدت ابنها، ورسالة إلى جميع الطلبة بأن الاجتهاد لا يضيع، وأن الأثر الطيب يبقى، حتى وإن غاب صاحبه.

واختتم سعيدان بالدعاء للطالب الراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكداً أن شهادته ستظل، في وجدان كل من عرفه، أكثر من شهادة جامعية؛ إذ أصبحت رمزاً للوفاء والمحبة والتقدير لطالب رحل مبكراً، لكنه بقي حاضراً في ذاكرة أساتذته وجامعته.