*
الخميس: 30 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الاردن .. الرقب يطالب بإغلاق (فندق كراون) المهجور ومناطق أخرى تُستخدم أوكارا للمخدرات

الاردن .. الرقب يطالب بإغلاق (فندق كراون) المهجور ومناطق أخرى تُستخدم أوكارا للمخدرات

  • 30 تموز 2026
  • 18:33
الاردن الرقب يطالب بإغلاق فندق كراون المهجور ومناطق أخرى تُستخدم أوكارا للمخدرات

خبرني - وجه النائب أحمد الرقب مذكرة نيابية إلى وزير الداخلية مازن الفراية، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق عدد من المناطق والمباني المهجورة التي قال إنها تُستخدم أوكاراً لتعاطي المخدرات وممارسة السلوكيات المنحرفة.

وأوضح الرقب في مذكرته أن هذه المواقع تشكل مصدر قلق صحي وبيئي وأمني، لافتاً إلى أنها قد تسهم في انتشار الجريمة والآفات الاجتماعية، ما يستوجب حصرها ومراقبتها والتعامل معها بشكل فوري للحد من آثارها السلبية على المجتمع.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المواقع المبنى المهجور المعروف بـ"فندق كراون سابقاً" في منطقة روابي العبدلي، إلى جانب مناطق في خريبة السوق، وشارع الستين، ومواقع تكدس الخردة، إضافة إلى محلات بيع الخمور الواقعة بين الأحياء السكنية والمدارس.

ودعا الرقب وزارة الداخلية والجهات المعنية إلى متابعة الملف واتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة، بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن يشارك في اجتماع لإطلاق تحالف بحري دفاعي بقيادة السعودية
الأردن يشارك في اجتماع لإطلاق تحالف بحري دفاعي بقيادة السعودية
  • 2026-07-30 19:25
الأردن يدين الهجوم على ميناء دمياط ويؤكد تضامنه مع مصر
الأردن يدين الهجوم على ميناء دمياط ويؤكد تضامنه مع مصر
  • 2026-07-30 18:03
الأردن.. عشائر النوابنة حول مقتل ابنتهم المغدورة نور: ليس لها إخوة ذكور
الأردن.. عشائر النوابنة حول مقتل ابنتهم المغدورة نور: ليس لها إخوة ذكور
  • 2026-07-30 17:47
وزير العدل :(184)مليون دينار حوالات دائرة التنفيذ خلال الثلاث شهور الماضية
وزير العدل :(184)مليون دينار حوالات دائرة التنفيذ خلال الثلاث شهور الماضية
  • 2026-07-30 17:13
مجلس الوزراء يحيل موظفين حكوميين إلى التقاعد ويقبل استقالات آخرين
مجلس الوزراء يحيل موظفين حكوميين إلى التقاعد ويقبل استقالات آخرين
  • 2026-07-30 16:58
الأرصاد: ذروة الكتلة الهوائية الحارة السبت و39 درجة في عمّان
الأرصاد: ذروة الكتلة الهوائية الحارة السبت و39 درجة في عمّان
  • 2026-07-30 16:31