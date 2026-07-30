«التذاكر نفدت».. تأكيد رسمي بإقامة سباق فورمولا 1 في أبوظبي

خبرني - أكد الرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي أن سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2026 لا يزال مؤكدا.

ومن المقرر إقامة سباق أبوظبي في 6 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأشار دومينيكالي إلى أن التذاكر بيعت بالكامل، موضحا أن القرار النهائي بشأن السباقات الختامية سيُعلن في منتصف سبتمبر/أيلول القادم.

وقال دومينيكالي للصحفيين: "سنمنح أنفسنا أقصى وقت ممكن لمتابعة كل التطورات، وسنتخذ القرار في الوقت المناسب".

وتابع: "سنحافظ، على أي حال، على هدفنا المتمثل في تنظيم 24 سباقا للجائزة الكبرى للعام المقبل أيضا".

وبهذا ستعود البرتغال وتركيا كجولتين جديدتين في روزنامة العام المقبل، وأشار دومينيكالي إلى وجود مفاوضات إيجابية على المدى البعيد مع جهات محتملة لاستضافة السباقات في أفريقيا، بالإضافة إلى اهتمام من آسيا وأمريكا الجنوبية.

وأتم: "بالنسبة لنا اليوم، تم تأكيد إقامة سباقي قطر وأبوظبي، وقد نفدت تذاكرهما بالكامل".

أبوظبي الوجهة المختارة لختام بطولة العالم

نفاد تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 قبل أشهر من انطلاقه يعكس المكانة العالمية التي بات يحظى بها الحدث، ويؤكد الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي وحلبة ياس مارينا لدى الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس الإقبال القياسي أيضًا الثقة المتزايدة من الجماهير والرعاة والشركاء في قدرة أبوظبي على تنظيم واحدة من أبرز جولات بطولة العالم، بعد النجاحات التنظيمية المتواصلة التي حققتها خلال السنوات الماضية.

تُعد حلبة مرسى ياس (Yas Marina Circuit) في جزيرة ياس بأبوظبي صرحا رياضيا متطورا يستضيف سنويا سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وتتميز الحلبة ببنيتها التحتية المجهزة بمعايير عالمية، لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الرياضية والترفيهية جاذبية لاستضافة ختام الموسم.

وتتميز حلبة مرسى ياس بمضمارها الذي يمتد لمسافة 5.28 كم، وتستوعب مرافقه المتطورة الآلاف من عشاق رياضة المحركات في بيئة تجمع بين الإثارة والتصميم المعماري الفريد الذي يتضمن مرسى لليخوت الفاخرة.