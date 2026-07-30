المجموعة القطرية العامة للتأمين برئاسة ايمن عزارا .. نتائج مالية غير مسبوقة

خبرني - حققت المجموعة القطرية العامة للتامين وإعادة التأمين نتائج مالية متميزة بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة، الأستاذ أيمن سابا عزارا، الذي يمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في قطاع التأمين، وكان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لعدد من كبرى شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتولى قيادة المجموعة في قطر.

وخلال عام 2026، واصلت المجموعة تعزيز مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتطوير خدماتها وحلولها الرقمية، وحصولها على عدد من الجوائز والتكريمات الإقليمية والدولية، في تأكيد على ريادتها وتميزها

وفي أحدث نتائجها المالية، سجلت المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 صافي ربح بلغ 85.08 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 74.48 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2025، مواصلةً بذلك مسيرة الأداء القوي وتعزيز الربحية.

مع العلم حققت المجموعة خلال عام 2025، عندما سجلت صافي أرباح بلغ 124.386 مليون ريال قطري مقارنة بـ 28.963 مليون ريال قطري في عام 2024، محققةً نمواً قياسياً بنسبة 329%، في واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع التأمين القطري، بما يعكس نجاح استراتيجية القيادة التنفيذيه.