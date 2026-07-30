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  • وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة

وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة

  • 30 تموز 2026
  • 17:08
وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة

خبرني - وقعت وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية اتفاقية تعاون تدريبي و أكاديمي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التعليم الطبي والتدريب السريري بما يسهم في تطوير مهارات طلبة كلية الطب ورفع جودة مخرجات التعليم الطبي في المملكة.

ووقّع الاتفاقية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، ورئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور بدران درويش بحضور الاستاذ الدكتور عبد الله البشير نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين ومدير الأديب والتعليم الطبي المستمر الاستاذ الدكتور رياض سعيد وعضو مجلس الأمناء الدكتور نادر يونس .

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص وزارة الصحة والجامعة على دعم التعليم الطبي وتوفير بيئة تدريبية سريرية متقدمة لطلبة الطب، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية التعليمية بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية وتطوير مهاراتهم الطبية تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.

وأكد الجانبان أهمية هذه الشراكة في إعداد كوادر طبية مؤهلة وتعزيز التكامل بين القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.اضافه الدعم البحث العلمي وتشجيع الأبحاث المشتركه بين الطرفين،
كما وتأتي هذه الاتفاقيه ضمن جهود وزاره الصحه لتوسيع التعاون مع الجامعات الأردنيه ودعم برامج التدريب والتعليم الطبي

وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة
وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة

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