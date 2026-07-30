الأرصاد: ذروة الكتلة الهوائية الحارة السبت و39 درجة في عمّان

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان، الخميس، إن الكتلة الهوائية الحارة التي بدأت تؤثر على المملكة تُعد الأولى خلال شهر تموز الحالي، بعد أن سادت معظم أيام الشهر أجواء صيفية اعتيادية، وأحيانا أعلى بقليل من معدلاتها العامة.

وأوضح الشرعان، أن الكتلة الهوائية الحارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، وقد أدت إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمّان اليوم نحو 36 درجة مئوية.

وأضاف أن تأثير الكتلة سيستمر الخميس، مع استمرار الأجواء الحارة، فيما يطرأ الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مشيرا إلى أن ذروة الموجة ستكون السبت، حيث يُتوقع أن تلامس درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمّان 39 درجة مئوية، بينما تتراوح في الأغوار والبحر الميت والعقبة بين 43 و45 درجة مئوية.

وأكد الشرعان أن هذه الأجواء تُعد اعتيادية خلال شهري تموز وآب، اللذين يشهدان عادة أعلى معدلات درجات الحرارة في المملكة، مشددًا على أن الوضع طبيعي ولا يدعو إلى القلق.

وأشار إلى أن الكتلة الهوائية الحارة ستستمر بالتأثير على المملكة حتى الأربعاء المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة بالعودة تدريجيا إلى معدلاتها الاعتيادية اعتبارًا من يومي الأربعاء والخميس.

ودعا الشرعان المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في مختلف مناطق المملكة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، إضافة إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة.

ويتأثر الأردن اعتبارًا من الخميس بكتلة هوائية حارة، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس في درجات الحرارة، على أن تبلغ ذروة تأثيرها السبت، قبل أن يستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية.

وحذّرت مديرية الأمن العام من تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من الخميس، وتبلغ ذروتها السبت، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقا للنشرات الصادرة عن الجهات المختصة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري والحرائق.