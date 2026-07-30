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الجريدة الرسمية: صدور تعليمات جديدة تشمل القطاع السياحي

  • 30 تموز 2026
  • 16:23
الجريدة الرسمية صدور تعليمات جديدة تشمل القطاع السياحي

خبرني - صدرت تعليمات عدة في عدد الجريدة الرسمية الخميس، وتشمل تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة لسنة 2026.

كما احتوى العدد تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات لسنة 2026، إضافة لتعليمات منح شهادة حلال للأغذية لسنة 2026.

واشتمل العدد على تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية لسنة 2026، إضافة لتعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لسنة 2026.

كما شمل تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة الفندقية والسياحية لسنة 2026.

واحتوى العدد على تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية لسنة 2026.

وضم العدد تعليمات معدلة لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة2026.

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