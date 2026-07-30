إسرائيل.. كيف تجسس سائق إسعاف لصالح إيران؟

خبرني - وجهت النيابة العامة الإسرائيلية إلى سائق إسعاف من قرية بعينة العربية في الجليل تهمة التجسس لصالح إيران، بعد أن كشف التحقيق أنه استغل وظيفته للوصول إلى مراكز طبية إسرائيلية حساسة.

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها شرطة إسرائيل إلى محكمة منطقة حيفا، فإن المتهم، أمير هشام محمد تيتي (34 عاما) ، قام بتصوير الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال زيارة قاما بها إلى المركز الطبي الجليلي في مدينة نهريا، وأرسل صورا لهما وللمرافقين لهما إلى المشغل الإيراني، كما قام بتوثيق بلدة أميكام التي يقيم فيها وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، من خلال تصوير المنازل والشوارع وعيادة طبية في المنطقة، في محاولة لجمع معلومات عن تحركات الشخصيات الإسرائيلية البارزة.

وتشير التحقيقات إلى أنه قام أيضا بجمع معلومات استخباراتية عن جاهزية المستشفيات في حالات الطوارئ، ونقلها إلى مشغل إيراني، كما تجاوزت أنشطته عمله كسائق إسعاف، حيث تم إرساله أيضا إلى مواقع احتجاجية في تل أبيب وحيفا، بهدف جمع معلومات إضافية، وقد تلقى عشرات الآلاف من الشواكل مقابل هذه الأنشطة، تم تحويلها إليه بعملة مشفرة.