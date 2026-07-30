محمد رمضان يروج لحفله في العلمين بطريقة ساخرة

خبرني - روج الفنان محمد رمضان لحفله المقرر في 14 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة بطريقة ساخرة وغريبة، بعد الجدل الذى أثير حول عدم الترويج للحفل من جانب الشركة المنظمة.

ونشر رمضان مقطع فيديو استهله بتعليق طريف قال فيه إنه استيقظ ليجد أن حفله لم يحظ بأي ترويج، رغم انتظار جمهوره له.

وأضاف مازحاًأنه اتصل بالمنظمين الذين برروا امتناعهم عن الدعاية بـ"الخوف من زحام الجمهور"، واكتفائهم بالترويج داخل نطاق الساحل الشمالي فقط لتجنب التكدس.

وختم الفنان دعوته لمحبيه بالدعاء، بعد أن تفهم – ظاهرياً – قرار المنظمين بعدم إعلان الحفل للعامة، في إشارة واضحة إلى السخرية من الذريعة المقدمة.

يأتي هذا الجدل في ظل تاريخ حافل للحفلات الصاخبة لرمضان في المنطقة، والتي شهدت سابقاً إقبالاً جماهيرياً كثيفاً أدى في مناسبات مثل عام 2021 إلى إلغاء أو تعديل بعض الفعاليات بسبب الاختناقات المرورية والزحام الشديد.