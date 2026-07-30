أكاديمي روسي: زراعة الأسنان التجميلية قد تسبب الإصابة بالسرطان

خبرني - حذّر الأكاديمي الروسي في مجال الجراحة الترميمية والأشعة، إيغور ريشيتوف من أن اللجوء إلى زراعة الأسنان دون مراعاة التغيرات الطبيعية في الفم، قد يسبب أمراضا خطيرة منها السرطان.

وقال ريشيتوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية:"اللجوء إلى زراعة الأسنان بدافع جمالي بحت، دون مراعاة التغيرات الطبيعية في الإطباق، قد يشكل عامل خطر للإصابة بالسرطان. إطباق الأسنان (طريقة تطابق الأسنان العلوية والسفلية) يتغيّر مع التقدّم في العمر، وذلك نتيجة يتكيّف الهيكل العظمي مع الأحمال اليومية، تثبيت زرعات الأسنان دون دراسة دقيقة لوضعية الفك قد يسبب احتكاكا وقرحا متكررة في الغشاء المخاطي للفم نتيجة سوء الإطباق. هذه الاحتكاكات المزمنة تشكل عاملا محفزا مهما لخطر تطور الأورام السرطانية".

وأضاف:"مع انتشار زراعة الأسنان بشكل واسع في الآونة الأخيرة ارتفعت حالات ساركوما العظام التي تصيب الفكين".

من جهته أشار الطبيب الروسي والأخصائي في أمراض الفم، إيغور كوزمين إلى أن ترقق العظم حول الغرسة السنية يحدث غالبا نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية: انخفاض الحمل الطبيعي على النسيج العظمي، والإصابات البكتيرية، بالإضافة إلى الاختيار غير المناسب لنوع الغرسة نفسها.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه الإقبال على عمليات التجميل السنية ازديادا ملحوظا، ما يفرض ضرورة استشارة طبية شاملة قبل الإقدام على أي إجراء جراحي، لا تقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل تشمل تقييم الحالة الصحية العامة للفم والعظام.