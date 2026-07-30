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المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش

  • 30 تموز 2026
  • 15:02
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش

خبرني  - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، حملة توعوية رقمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة عند استخدام المنصات والخدمات الرقمية خلال فترة المهرجان.

وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية التحقق من مصادر المعلومات، وتجنب الروابط المشبوهة، والتعامل بحذر مع عمليات الشراء الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وأساليب الحماية منها.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المركز الوطني للأمن السيبراني لنشر ثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر أمانًا للمواطنين والزوار خلال الفعاليات والمناسبات الوطنية.

المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش

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