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بالشورت ومنشغلا بهاتفه.. سيناتور أميركي يثير الجدل خلال لقائه نتنياهو

  • 30 تموز 2026
  • 14:32
بالشورت ومنشغلا بهاتفه سيناتور أميركي يثير الجدل خلال لقائه نتنياهو

خبرني - التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيناتور الديمقراطي الأميركي جون فيترمان، في لقاء هاجم خلاله الأخير رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، ووصفه بأنه "عديم القيمة" بسبب موقفه الداعي إلى اعتقال نتنياهو، كما انتقد مواقف بعض أعضاء الحزب الديمقراطي من إسرائيل، مؤكدًا دعمه الكامل لها.

إلا أن اللقاء أثار جدلًا واسعًا بسبب ظهور فيترمان مرتديًا سروالًا قصيرًا (شورت)، واضعًا قدمًا فوق الأخرى أمام نتنياهو.

كما أظهرت صور من اللقاء فيترمان منشغلًا بهاتفه المحمول خلال جزء من الاجتماع، ما أثار موجة من الجدل في الأوساط الإسرائيلية، التي اعتبرت ذلك تصرفًا غير لائق ومهينًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

 

 

بالشورت ومنشغلا بهاتفه.. سيناتور أميركي يثير الجدل خلال لقائه نتنياهو
بالشورت ومنشغلا بهاتفه.. سيناتور أميركي يثير الجدل خلال لقائه نتنياهو

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