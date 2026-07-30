قميص نجم البوب الكوري يعادل في المزاد كرة نهائي كأس العالم

خبرني - بيع قميص ارتداه عضو فرقة BTS جيمين خلال عرض نهاية الشوط الأول في نهائي كأس العالم 2026 مقابل 110 آلاف دولار في دار كريستيز ، وهو ما يعادل السعر المدفوع مقابل الكرة المستخدمة في نهائي كأس العالم.

وأغلق المزاد عبر الإنترنت الذي استمر أسبوعا يوم الأربعاء، وجمع 652,630 دولارا، بمشاركة مزايدين من 24 دولة.

وقالت إليزابيث سيغل، رئيسة المجموعات الخاصة والأيقونية في كريستيز، بعد وقت قصير من بدء المزاد: سوق التذكارات قوي للغاية في الوقت الحالي، ونادراً ما تتاح الفرصة للناس للمزايدة على أشياء جديدة خارج الملعب.

وحققت العناصر التي ارتداها أعضاء فرقة BTS إيرادات بلغت 300,300 دولار، وهو ما يمثل 46 بالمائة من إجمالي إيرادات المزاد، بالإضافة إلى قميص جيمين، بيع وشاح V مقابل 46.200 دولار، وسترة جونغ كوك مقابل 46.200 دولار، وبنطلون شوغا مقابل 33.000 دولار، وقفازات J-Hope مقابل 28.600 دولار، وحذاء RM مقابل 19.800دولار، وحزام جين مقابل 16.500 دولار.

وشملت العناصر الأخرى المباعة قميص ليونيل ميسي الأرجنتيني لعام 2026 الموقع الذي أهدته شاكيرا مقابل 66 ألف دولار، وقفازات مادونا التي وقعت عليها خلال أدائها الافتتاحي مقابل 41.800 دولار، وزوج من الأحذية الرياضية “Skylrk” التي ارتداها جاستن بيبر مقابل 26.400 دولار.

وستدعم عائدات المزاد صندوق التعليم العالمي للمواطنين التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد وكرة القدم للأطفال في المجتمعات المحرومة من خلال برامج شعبية في 200 دولة.