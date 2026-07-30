الصحة البريطانية: الحر قتل 2877 شخصا خلال شهرين

خبرني - أعلنت وكالة الصحة في بريطانيا أن موجة الحر غير الطبيعية في المملكة المتحدة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين أودت بحياة 2877 شخصا.

وجاء في بيان الوكالة: "خلال فترتي الطقس الحار في مايو ويونيو 2026، تم تسجيل 2.877 حالة وفاة مرتبطة بالحر".

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الحر خلال هذه الفترة هو ضعف العدد المسجل خلال العام الماضي بأكمله. ووفقا لتوقعات الوكالة، سيتم تجاوز الرقم القياسي لعام 2022 بنهاية العام، عندما توفي 2.985 شخصا بسبب الحر.

في نهاية يونيو الماضي، بلغت درجة حرارة الهواء في جنوب شرق بريطانيا 37.3 درجة مئوية، محققة رقما قياسيا تاريخيا لهذا الشهر. وقبل ذلك، تم تحطيم الرقم القياسي عدة مرات خلال أسبوع واحد، متجاوزا قيمة عام 1976. كما تم تسجيل رقم قياسي لدرجة الحرارة في مايو أيضا.