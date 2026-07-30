تقارير: 3 عرب في سباق أفضل لاعب إفريقي 2026

خبرني - برز المغربيان أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، إلى جانب المصري إمام عاشور، ضمن قائمة تقديرية لأبرز المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2026.

ووفقا لتقرير نشره موقع "سبورت 7" المغربي، تضم القائمة خمسة أسماء يرى الموقع أنها قدمت مستويات لافتة خلال العام، خاصة في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، إلى جانب المنافسات الأوروبية على مستوى الأندية. لكن هذه الأسماء لا تمثل ترشيحات رسمية أو نهائية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويأتي أشرف حكيمي في مقدمة الأسماء المرشحة، بعد موسم مميز مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

ووفقا للتقرير، ساهم الظهير المغربي في تتويج فريقه بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، كما كان ضمن العناصر البارزة في مشوار منتخب بلاده بكأس العالم 2026، الذي انتهى ببلوغ الدور ربع النهائي.

ويأمل قائد "أسود الأطلس" في الاحتفاظ بالجائزة، بعدما توج بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2025.

وضمت القائمة أيضا إبراهيم دياز، الذي تألق مع المنتخب المغربي خلال كأس أمم إفريقيا وكأس العالم.

وأشار التقرير إلى تتويج دياز هدافا لكأس أمم إفريقيا، إلى جانب بروزه كأحد أفضل صناع الأهداف الأفارقة في مونديال 2026، ومساهمته في وصول المغرب إلى الدور ربع النهائي.

وتعزز هذه الأرقام حظوظ لاعب ريال مدريد في المنافسة، خاصة مع استمرار حضوره المؤثر على مستوى الأندية.

ودخل المصري إمام عاشور بدوره قائمة المرشحين الخمسة، بعدما قدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده خلال الاستحقاقات الكبرى.

وبحسب التقرير، سجل لاعب الأهلي هدفين في كأس العالم 2026، وساهم في وصول المنتخب المصري إلى دور الـ16، كما شارك في مشوار الفراعنة نحو نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويرى التقرير أن هذه المساهمات تضع عاشور ضمن الأسماء التي قد تدخل القائمة الرسمية عند إعلانها من جانب "كاف".

وضمت القائمة السنغاليين بابي غايي وإسماعيلا سار، بعد أرقام لافتة حققاها خلال كأس العالم 2026.

وسجل غايي ثلاث مساهمات تهديفية خلال البطولة، بينما أحرز سار أربعة أهداف، وفقا للأرقام التي أوردها الموقع المغربي.

وأشار التقرير إلى أن فرص اللاعبين قد تتأثر بالقرار النهائي بشأن ملف لقب كأس أمم إفريقيا، في ظل استمرار النزاع القانوني حول نتيجة البطولة أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ومع ذلك، فإن الربط بين نتيجة هذا الملف وفرص الفوز بالجائزة يبقى مجرد تقدير من الموقع، وليس معيارا رسميا معلنا من "كاف".

قائمة المرشحين الخمسة

بحسب التقرير، تضم القائمة التقديرية:

أشرف حكيمي – المغرب

إبراهيم دياز – المغرب

بابي غايي – السنغال

إمام عاشور – مصر

إسماعيلا سار – السنغال

ومن المنتظر أن تستضيف نيجيريا الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحفل جوائز "كاف" لعام 2026.

وبحسب "سبورت 7"، قد يقام حفل الجوائز في مدينة لاغوس نهاية العام، دون الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي للحفل.

في المقابل، من المقرر إقامة الجمعية العمومية الـ48 للاتحاد الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم 21 نوفمبر 2026.