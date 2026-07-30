غوشة: نعتز بأن أحد أبرز حكام المونديال مهندس أردني - صور

خبرني - كرّمت نقابة المهندسين الأردنيين الحكم الدولي المهندس أدهم المخادمة وطاقم التحكيم الأردني الذي ضم الحكمين الدوليين محمد البكار وأحمد الرويلي الذي شارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققوه برفع اسم الأردن في أكبر محفل كروي عالمي.

وأكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن هذا التكريم يجسد اعتزاز النقابة بنجاح أردني استثنائي، مشيراً إلى أن طاقم التحكيم لم يكن مجرد فريق أدار مباريات في كأس العالم، بل مثل الأردن خير تمثيل وقدم صورة مشرقة عن الكفاءة الأردنية وقدرتها على المنافسة والوصول إلى أعلى المستويات العالمية.

وعبر عن اعتزاز النقابة بأن أحد أبرز حكام المونديال مهندس اردني، وبطاقم التحكيم الذي يات قصة نجاح اردنية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس أحمد الطورة أن المهندس الأردني يحمل رسالة تتجاوز حدود المهنة، وأن نجاح طاقم التحكيم في الوصول إلى أكبر حدث رياضي في العالم يثبت قدرة الشباب الأردني على الإبداع في الهندسة والإدارة والابتكار وريادة الأعمال والرياضة، مشدداً على أهمية تقديم نماذج نجاح ملهمة تعزز ثقة الشباب بقدراتهم.

وتخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي استعرض المسيرة التحكيمية للحكم الدولي المهندس أدهم المخادمة، أعقبته جلسة حوارية تحدث خلالها عن رحلته من دراسة الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى اعتلاء أهم الملاعب العالمية.

وأوضح المخادمة أنه يعمل مستشاراً في شركة هندسية، فيما بدأت مسيرته التحكيمية عام 2004 بعد أن دخل عالم التحكيم وهو في السادسة عشرة من عمره، مؤكداً أن النجاح جاء نتيجة الدراسة والاجتهاد ووجود بيئة داعمة وآمنت بقدراته.

وقال إن جميع المباريات التي أدارها كانت مصدر متعة ومسؤولية بالنسبة له، مؤكداً إيمانه بأنه "لا حدود لمن يؤمن بقدراته"، وأن الأهم هو أن يقدم الإنسان أفضل ما لديه في كل محطة من حياته.

وأشار إلى أن الحكم الأردني يحظى بدعم واهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إضافة إلى اتحاد الكرة ودائرة الحكام، معرباً عن ثقته بوجود جيل جديد واعد من الحكام الأردنيين القادرين على مواصلة مسيرة التميز.

وحول منافسات كأس العالم، أكد المخادمة أن الأجواء التحكيمية اتسمت بالحيادية والروح الرياضية، لافتاً إلى أن بعض الحالات التحكيمية كانت قابلة لاختلاف التقدير، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، مشيراً إلى أن المنتخبات العربية لم يحالفها الحظ في بعض المباريات رغم وجود قرارات تحكيمية تحتمل أكثر من تفسير.

وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية النائب محمد المحارمة، الذي قال إن الأردنيين وجدوا أنفسهم للمرة الأولى يشجعون الحكم في المباراة النهائية، مؤكداً أن نجاح الطاقم التحكيمي هو نجاح للأردن وللشباب الأردني، وداعياً إلى صناعة المزيد من النماذج الملهمة على غرار المهندس أدهم المخادمة.

كما أكدت مديرة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز المهندسة وداد قطيشات أن وصول طاقم التحكيم الأردني إلى كأس العالم شكل إنجازاً وطنياً متواصلاً، معربة عن تقديرها لنقابة المهندسين على هذه المبادرة التي تحتفي بالكفاءات الأردنية وتبرز قصص نجاحها.

وفي ختام الحفل الذي قدمه المهندس ليث الحجاوي، سلّم نقيب المهندسين الدروع التقديرية لطاقم التحكيم الأردني والاتحاد الاردني لكرة القدم وشركة المستشار الهندسية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة واللجنة الشبابية، تقديراً لإنجازهم الذي رسخ حضور الأردن في أكبر حدث رياضي عالمي، وقدم نموذجاً وطنياً يحتذى به في الطموح والتميز.