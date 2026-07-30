القضاء اللبناني يلاحق رجل أعمال ظهر في عشاء مع نتنياهو

خبرني - أصدر قاض لبناني أمرا قضائيا قد يقود إلى توقيف رجل الأعمال والمصرفي البارز أنطون صحناوي فور عودته إلى لبنان، على خلفية اتهامات بالتواصل مع مسؤولين إسرائيليين في انتهاك للقوانين اللبنانية التي تحظر أي شكل من أشكال الاتصال مع إسرائيل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية لبنانية، كلف القاضي أحمد رامي الحاج، من محكمة التمييز، أمس الأربعاء، الأجهزة الأمنية بتحديد مكان صحناوي واستجوابه خلال مهلة تمتد 30 يوما، في خطوة جاءت بعد أيام من مشاركته في مأدبة عشاء أُقيمت في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقيم صحناوي حاليا في الولايات المتحدة ، إلا أن القرار القضائي قد يفضي إلى توقيفه بمجرد دخوله الأراضي اللبنانية.

وجاء التحرك القضائي عقب شكوى تقدم بها 20 محاميا لبنانيا إلى مكتب النائب العام في بيروت، طالبوا فيها بملاحقة صحناوي على خلفية مشاركته في اللقاء الذي أثار موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط السياسية والقانونية اللبنانية.

وتفجرت القضية بعد نشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد صورة ومعلومات عبر منصة إكس عن مأدبة عشاء تكريمية أُقيمت في فندق فور سيزونز بواشنطن إحياء لذكرى السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

ووفقا للمنشور، شارك في تنظيم المناسبة كل من صحناوي والمبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس.

وشهدت المناسبة حضور نتنياهو وزوجته سارة، إلى جانب أفراد من عائلة غراهام، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويكتسب اللقاء حساسية خاصة في لبنان في ظل استمرار حالة العداء الرسمية مع إسرائيل، حيث تحظر القوانين اللبنانية على مواطنيها التواصل مع الإسرائيليين تحت طائلة الملاحقة والعقوبات التي قد تصل إلى السجن.