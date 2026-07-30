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  • الأمن اللبناني يوقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية في نشر خبر كاذب

الأمن اللبناني يوقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية في نشر خبر كاذب

  • 30 تموز 2026
  • 12:08
الأمن اللبناني يوقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية في نشر خبر كاذب

خبرني  - أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عددا من موظفي الإدارات العامة بمدينة النبطية بتهمة تورطهم في بث أخبار كاذبة نسبوها لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن أحد الموظفين قام بفبركة تقرير أمني ونسبه إلى صحيفة عبرية، ثم أرسله إلى أحد أقاربه العاملين كمراسل لقناة "الجديد"، وقد بثت المحطة الخبر دون إخضاعه لآليات التحقق والتدقيق الرقمي اللازمة، مما أدى إلى تناقله على نطاق واسع عبر منصات إخبارية وحزبية مختلفة، وإثارة حالة من الهلع والبلبلة بين سكان المنطقة، قبل أن يتبين بعد حوالي ساعة من النشر أن الرواية غير صحيحة بالكامل، مما استدعى تدخلا أمنيا فوريا لتحديد هويات المتورطين وتوقيفهم.

وفي سياق متصل، اتخذت إدارة قناة "الجديد" إجراءات مسلكية وإدارية صارمة بحق الفريق المسؤول عن هذا الخطأ المهني، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً داخلياً بعيداً عن الأضواء لمعالجة خرق معايير الدقة والمصداقية، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء التي تهدد الاستقرار الأمني وتسيء إلى مصداقية الإعلام اللبناني.

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