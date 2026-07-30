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  • فريق من جامعة البترا يحصد المركز الأول في مسابقة IEEE الدولية في بولندا عن ابتكار (حارس النخيل)

فريق من جامعة البترا يحصد المركز الأول في مسابقة IEEE الدولية في بولندا عن ابتكار (حارس النخيل)

  • 30 تموز 2026
  • 11:33
فريق من جامعة البترا يحصد المركز الأول في مسابقة IEEE الدولية في بولندا عن ابتكار حارس النخيل

خبرني  - حصد فريق من طلبة جامعة البترا المركز الأول في مسابقة هاكاثون الأنشطة التكنولوجية الإنسانية للإقليم الثامن التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE Region 8 HTA Hackathon 2026". وتفوق الفريق على ستة وثمانين فريقًا يمثلون أكثر من مئة دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، خلال المنافسات التي استضافتها مدينة كراكوف البولندية.

وحصل الطلبة زيد أبو الشعر، وعبد الرحمن الكردي، وعبد الرحمن الهيموني، ممثلو فريق المبرمجين "VCoders"، على الجائزة عن مشروع "حارس النخيل" (PalmGuard). ويوظف الابتكار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار الذكي للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، من خلال تحليل المؤشرات الحيوية للنخلة قبل ظهور الأعراض الخارجية، بما يتيح التدخل العلاجي الدقيق، ويسهم في تقليل الخسائر الاقتصادية والبيئية الناجمة عن هذه الآفة الزراعية.

وأوضح أعضاء الفريق أن هذا الفوز يمثل ثمرة أشهر من البحث والتطوير لتحويل الأفكار الابتكارية إلى حلول تقنية قادرة على معالجة تحديات واقعية. وثمّن الطلبة الدعم الذي قدمته جامعة البترا لتمكينهم من تمثيل الأردن والمنافسة في المحافل التكنولوجية العالمية.

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