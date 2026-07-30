مونديال 2026 ,, الفيفا يفتح إجراءات تأديبية بحق الأرجنتين

خبرني - فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات تأديبية بحق نظيره الأرجنتيني الذي كان في صلب عدة جدليات خلال مونديال أميركا الشمالية، وكذلك بحق ثلاثة من لاعبي المنتخب، على خلفية الأحداث التي اندلعت بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا.

ويتعلق التحقيق بحق الاتحاد الأرجنتيني بأربع مخالفات محتملة لقانون الانضباط في الفيفا، وهي: استخدام حدث رياضي كمنصة لتظاهرات ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، والتمييز والحوادث ذات الطابع العنصري، إضافة إلى النظام والأمن خلال المباريات.

وأشار بيان الفيفا إلى "هتافات وإشارات تمييزية"، وتأخر انطلاق بعض المباريات، و"عرض رسائل غير لائقة من قبل الفريق والجماهير"، فضلا عن إلقاء مشجعين مقذوفات خلال عدد من المباريات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأثارت الأرجنتين ردود فعل عديدة بسبب تصرفات لاعبيها وجماهيرها خلال كأس العالم، حيث كانت تدافع عن لقبها الذي أحرزته عام 2022.

وكان الفيفا قد أعلن سابقا أنه يحقق أيضا في قضية رفع لاعبين أرجنتينيين لافتة على أرض الملعب كُتب عليها "جزر فوكلاند أرجنتينية" عقب الفوز على إنجلترا في الدور نصف النهائي.

وتبقى جزر فوكلاند، وهي أرخبيل بريطاني يقع على بعد نحو 600 كيلومتر من السواحل الأرجنتينية، قضية حساسة في العلاقات بين لندن وبوينس آيرس اللتين تواصلان التنازع على السيادة عليها.

وفي ملف ثانٍ، فتحت لجنة الانضباط إجراءات بحق اللاعبين الأرجنتينيين لياندرو باريديس وناهويل مولينا وتياغو ألمادا، والمدرب المساعد روبرتو أيالا، إضافة إلى المدافع الإسباني غافي، بسبب أعمال العنف التي وقعت بعد فوز إسبانيا في المباراة النهائية.

وقد اعتدى عدد من لاعبي وأفراد الجهاز الفني الأرجنتيني على نظرائهم الإسبان فور إطلاق صافرة النهاية.

وكان باريديس، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق، أبرز المتورطين، إذ أسقط إريك غارسيا أرضا وأمسكه من عنقه، قبل أن يشتبك أيضا مع غافي. ويواجه ثلاثة اتهامات، وهو العدد الأكبر بين جميع اللاعبين المعنيين بالتحقيق.

وسبق أن ندّد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بتصرفات الأرجنتينيين واصفا إياها بأنها "غير مقبولة".

وذكّر الفيفا بأن "الأشخاص المعنيين يملكون الآن فرصة عرض مواقفهم. وبعد ذلك ستصدر لجنة الانضباط قرارها في الوقت المناسب".