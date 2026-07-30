مستشار جامعة عمان الأهلية يرعى حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية على طلبة كلية العلوم التربوية

خبرني - رعى الأستاذ الدكتور ساري حمدان مستشار جامعة عمان الأهلية، حفل توزيع شهادات دورة تحكيم الدراجات الهوائية والدورة التأسيسية للعبة الدارتس، والذي أقيم بمدرج محمود درويش بحضورعميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور محمد المبيضين، ورئيس اتحاد الدراجات الدكتور طارق الخياط، ورئيس اتحاد الدارتس الدكتور محمد مطاوع.

ورحب عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور محمد المبيضين براعي الحفل وشكر حرصه على تكريم أبنائه الطلبة وتشجيعهم، كما أكد أن قسم التربية البدنية والصحية في الكلية، يعمل على تطوير قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، وشكر رئيس الاتحاد الأردني للدراجات ورئيس الاتحاد الأردني للدارتس على ثقتهم وتعاونهم مع الكلية.

وألقى مستشار الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة توجيهية، عبر فيها عن تقديره للخطوات التي تقوم بها كلية العلوم التربوية في سبيل إعداد الطلبة لسوق العمل، وهو توجه تعمل جامعة عمان الأهلية على تعميمه على جميع الكليات في سبيل رفع كفاءة الخريجين وتسليحهم بالعلم والمعرفة وفتح آفاق التدريب والتأهيل وهم على مقاعد الدراسة.

من جانبه قال الدكتور طارق الخياط إن اختيار الاتحاد الأردني للدراجات لجامعة عمان الأهلية لبداية مشروع إيجاد قاعدة من الحكام الشباب المؤهلين، دليل ثقة بقدرات الجامعة وهيئتها التدريسية، معبرا عن سعادته لمستوى الطلبة المشاركين في الدورة، وبين أنه سيتم مواصلة تأهيلهم بدورات متقدمة للحصول على الاعتماد الدولي مستقبلا، وهو هدف يعمل الاتحاد لتحقيقه في المستقبل القريب.

وقدم الدكتور حاتم الشلول أمين سر الاتحاد الأردني للدارتس، عرضا موجزا عن جهود الاتحاد في نشر اللعبة، ومبينا أن الاتحاد رغم حداثة تكوينه، نجح في استقطاب عدد كبير من اللاعبين واللاعبات وإقامة بطولات تصنيفية ومفتوحة، وتأتي الدورة التأسيسية التي شارك فيها عدد من طلبة قسم التربية البدنية والصحية في كلية العلوم التربوية بجامعة عمان الأهلية، كخطوة من خطوات تعريف الطلبة باللعبة والعمل على نشرها، مبينا أن هناك توجهات لإقامة الدورة بالتعاون مع مزيد من الجهات مستقبلا.

وفي ختام الحفل، قام الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بتوزيع الشهادات على مستحقيها من الطلبة، الذين أبدوا سعادتهم وتقديرهم لخطوة الجامعة بإقامة هذه الدورات والاهتمام بتأهيلهم وتطوير قدراتهم.