نتنياهو: مضيق هرمز سيفقد أهميته بعد الحرب

خبرني - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صانع القرار الأول في حرب إيران، نافيا أنه حاول إقناعه بمواصلة المواجهة.

وفي مقابلة مع شبكة ABC News، أشار نتنياهو إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تشهد تنسيقا وثيقا، مع اعترافه بأن التحديات التي تفرضها إيران لا تزال قائمة، لكنه أعرب عن تشككه في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي حقيقي مع النظام الإيراني، واصفا أساليب طهران بالمماطلة والمراوغة الدائمة.

وتطرق نتنياهو إلى مستقبل مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران باتت أضعف من أي وقت مضى، لكنه استبعد انهيار النظام الإيراني في المدى المنظور رغم مرور خمسة أشهر على الحرب.

وأضاف أنه لا يمكن الجزم بمدى قدرة إيران على استغلال تدفق التجارة عبر المضيق كورقة ضغط، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك تماماً الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على السلام العالمي، لكنه توقع أن يفقد مضيق هرمز قوته كأداة ابتزاز بعد انتهاء الحرب، وذلك بفضل خطط بديلة لنقل الطاقة عبر البحر الأحمر إلى إسرائيل ومنها إلى البحر المتوسط، مؤكدا أن هذه الخطوة ستنجح في فك الخناق الذي تفرضه إيران على الملاحة العالمية.