المياه تضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في الموقر والكرك

خبرني - ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا ومياه العقبة و وزارة الداخلية ومديرية الامن العام شرطة البادية والادارة الملكية لحماية البيئة اعتداءات جديدة على خطوط ناقلة تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمّان وفي الكرك لتزويد برك زراعية ومزارع اغنام .

واوضحت إن الحملة أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خطوط ناقلة قطر ٣٠٠ و٤٠٠ ملم تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة في الموقر

وفي الكرك تم ضبط ٥ اعتداءات لتعبئة برك كبيرة سعة ٥٠٠ متر ومزرعة اغنام كبيرة حيث تم فصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، وأثنى المصدر على تعاون المواطنين ومساندة وزارة الدخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.