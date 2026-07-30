الحوثيون يعترفون بمقتل أحد عناصرهم في العراق

خبرني - في إقرار رسمي جديد يؤكد حجم التنسيق الميداني والوجود العسكري المباشر لميليشيا الحوثي داخل الأراضي العراقية، اعترفت الجماعة بمصرع أحد عناصرها، جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للميليشيات الموالية لإيران في العراق.

ونعت قيادات حوثية، مساء الأربعاء، مصرع القيادي محمد خالد العياشي، نتيجة الغارات على مواقع ميليشيات الحشد.

ولقي العياشي مصرعه إلى جانب أربعة مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، جرى نقل جثامينهم إلى طهران، مما يقدم دليلاً ملموساً جديداً على طبيعة "غرف العمليات المشتركة" التي تجمع الحوثيين بالميليشيات العراقية وبإشراف مباشر من طهران داخل العراق.

ويأتي هذا الاعتراف الحوثي ليدعم ما كشف عنه تحقيق موسع نشره في وقت سابق موقع "يمن مونيتور" حول تحول الوجود الحوثي في العراق من مجرد تمثيل سياسي أو "دبلوماسية شعبية"، كما أطلق عليه مسؤول دبلوماسي عراقي، إلى تخادم عملياتي وعسكري عابر للحدود.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن بعض الهجمات التي انطلقت من العراق نفذها الحوثيون بعد فبراير (شباط) 2026 حيث كان خبراء الجماعة هم من يشغلون الطائرات المسيّرة والصواريخ، مضيفةً أن معظمهم يتواجد داخل الأراضي العراقية ضمن عملية تآلف ونقل خبرات داخل ما يسمى "محور المقاومة" لتصنيع وتدريب تشغيل المسيّرات والصواريخ.

من جهته أكد مصدر من الحوثيين أن أوامر الإطلاق كانت بيد فصيل عراقي لكن الإطلاق كان على يد مشغلين يمنيين وبالتشاور معهم.