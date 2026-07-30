ترامب يعلق على تقرير عن (صفقة صواريخ صينية لإيران)

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء الرئيس الصيني شي جين بينغ إذا زود إيران بأسلحة.

يأتي ذلك، عقب تقرير نشرته وكالة "رويترز" يفيد بأنه من المتوقع أن تتلقى إيران شحنة تضم ما بين 300 و400 منصة صواريخ صينية الصنع للدفاع الجوي تطلق من على الكتف "في غضون أسابيع"، مقدرة قيمة الصفقة بما يتراوح بين 60 و70 مليون دولار.

وتعد الخطوة، بحسب التقرير، جزءا من تعزيز طهران لقدراتها الدفاعية القصيرة المدى، وسط مؤشرات على تعمق التعاون العسكري مع الصين.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي ردا على سؤال حول تقرير "رويترز": "حسنا، سيكون ذلك أمرا مفاجئا".

وأضاف ترامب: "أعني أن أمورا كهذه تحدث، لكن ذلك سيكون مفاجئا، لقد أخبرني (شي) بوضوح شديد أنه لن يشارك في ذلك، وهو يعلم أنني سأشعر بخيبة أمل كبيرة".

من جهتها قالت شبكة "سي أن أن" إن الاستخبارات الأمريكية علمت باستعداد الصين لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة لإيران، وذلك في وقت تسعى فيه طهران لتجديد بعض أنظمة الأسلحة بمساعدة شركاء أجانب رئيسيين.