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الجيش الأميركي يعلن إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران

  • 30 تموز 2026
  • 08:35
الجيش الأميركي يعلن إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس، إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران بنجاح، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "استهدفنا عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وشملت الضربات أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضافت أن "الهدف من الضربات تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج"، مشددة على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية".

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