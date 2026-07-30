الأردن.. كتلة هوائية حارة ترفع درجات الحرارة تدريجيا وذروتها السبت

خبرني - يبدأ تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت، وسط أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة ترتفع قليلا نهار الخميس، ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا معتدلا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 36- 25 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 34- 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19، وفي مرتفعات الشراة 33- 18، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 36 - 22، وفي الأغوار الشمالية 42- 27، وفي الأغوار الجنوبية 45 - 30، وفي البحر الميت 44 - 29، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف الجمعة، ليصبح الطقس حارا في أغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما تبقى الأجواء ليلا معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتبلغ الكتلة الهوائية الحارة ذروة تأثيرها السبت، إذ يبقى الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما تستمر الأجواء ليلا معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبيّنت إدارة الأرصاد أن الطقس يبقى الأحد حارا في أغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وهذه الكتلة الهوائية الحارة هي الأولى خلال صيف العام الحالي التي تُحدث ارتفاعا واضحا وملموسا في درجات الحرارة، بعد فترة اتسمت بأجواء صيفية اعتيادية نسبيا، ومن المتوقع أن يستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الإدارة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولا سيما خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل للوقاية من الإجهاد الحراري، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف.

كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الحرائق.