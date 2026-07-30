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الجيش الأردني: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ إيرانية

  • 30 تموز 2026
  • 07:37
الجيش الأردني إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ إيرانية

خبرني - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر اليوم الخميس، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.

وأكد أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

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