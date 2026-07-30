(بي تي إس) تقاطع غرامي 2027

خبرني - أعلنت فرقة "بي تي إس" (BTS) أنها لن تتقدم بأعمالها للمنافسة في الدورة الـ69 من جوائز غرامي، المقرر إقامتها في 7 فبراير/شباط 2027، رغم توقعات بترشح أحدث ألبوماتها لعدد من الفئات الرئيسية، وذلك بعد أسابيع من استحداث أكاديمية التسجيل فئة جديدة مخصصة لموسيقى البوب الآسيوية.

وتشير التقارير إلى أن قرار الفرقة جاء في رسالة نشرها الأعضاء عبر خاصية القصص المصورة عبر منصة إنستغرام أكدوا خلالها عدم خوض سباق غرامي العام المقبل، معربين عن أملهم في أن تُستقبل أعمالهم على أساس قيمتها الفنية بعيدا عن التصنيفات المرتبطة باللغة أو المنطقة.

ويأتي موقف الفرقة بعد أسابيع من اعتماد أكاديمية التسجيل فئة جديدة ضمن جوائز غرامي تحمل اسم "أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية"، لتخصيص مساحة للأعمال المنتمية إلى أنماط مثل الكيبوب والجيه بوب والسي بوب، شريطة أن تتضمن استخداما ملحوظا لإحدى اللغات الآسيوية.

تمييز على أساس اللغة والانتماء الجغرافي

وبحسب الصحف العالمية، قوبل استحداث فئة "أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية" بانتقادات من قبل شريحة واسعة من جمهور الكيبوب، الذي اعتبر أن تخصيص جائزة منفصلة للفنانين الآسيويين يعزز تصنيفهم وفق الهوية الجغرافية واللغة، بدلا من منافستهم ضمن الفئات العامة.

وربطت تقارير إعلامية بين هذه الانتقادات والرسالة التي أصدرتها "بي تي إس"، معتبرة أن تأكيد الفرقة رفض تقييم الموسيقى على أساس "المنطقة" أو "اللغة" يحمل موقفا واضحا من الجدل الدائر حول الفئة الجديدة.

ولم تصدر أكاديمية التسجيل أي تعليق على قرار الفرقة حتى الآن، رغم تواصل عدد من وسائل الإعلام العالمية معها للحصول على رد رسمي.