بعد توقف 14 عاما.. أول رحلة طيران مباشرة من ألمانيا تصل مطار دمشق

خبرني - وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، إيذانا ببدء تشغيل رحلات الشركة المنتظمة بين سوريا وألمانيا.

استقبال رسمي

وذكرت "الإخبارية السورية" أن مدير الاتصال الحكومي في مطار دمشق الدولي عبد الحكيم الشريف، كان في استقبال الطائرة مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في سوريا، ماركوس هيكن.

ووصف القائم بالأعمال الألماني، ماركوس هيكن وصول أول رحلة مباشرة بـ"اليوم السعيد لكلا الجانبين"، مشيرا إلى التطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين.

وقال هيكن إن هذه الخطوة تأتي تتويجا للتنسيق المشترك، بعد أسبوعين فقط من توقيع اتفاقية الطيران المدني بين الحكوميتين الألمانية والسورية في العاصمة دمشق، مؤكدا أن هذه "أول رحلة جوية، وستتبعها رحلات أخرى".

وعبر القائم بالأعمال عن انطباعه عند استقبال المسافرين قائلا: "لقد كان شعورا رائعا استقبال الركاب وهم يتحدثون العربية والألمانية معا، إنهم أشخاص يحملون قلبين في صدورهم".

جدول الرحلات

ويأتي وصول هذه الرحلة بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن انضمام شركتي "زوند إير" (Sundair) و"ليف أفييشن" الألمانيتين لتسيير رحلات منتظمة إلى سوريا، عقب استكمال الموافقات التشغيلية والتنظيمية اللازمة.

ووفقا لما أعلنه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عمر الحصري، تعتزم شركة "ليف أفييشن" تشغيل رحلتين أسبوعيا تربطان دمشق وحلب بمدينتي دوسلدورف وكولون الألمانيتين، فيما تعتزم شركة "زوند إير" تسيير رحلتين أسبوعيا بين برلين وكل من دمشق وحلب اعتبارا من أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول القادمين.

انقطاع الرحلات لـ14 عاما

ويأتي استئناف حركة الطيران المباشرة بين سوريا وأوروبا عموما بعد انقطاع دام نحو 14 عاما، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012؛ حيث فرض الاتحاد الأوروبي حينها حزمة عقوبات اقتصادية شملت حظر الطيران السوري من الهبوط في المطارات الأوروبية أو عبور أجوائها.

وجاء القرار الأوروبي آنذاك استنادا إلى ما وصفه مجلس الاتحاد بـ "القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".

ولم تشهد هذه القيود أي تغيير إلا بعد التحولات الأخيرة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما فتح الباب أمام مراجعة حظر الطيران المفروض على الملاحة المدنية السورية.