أردوغان: إسرائيل منبع مشكلات المنطقة والجميع يدفع ثمن عدوانها

خبرني - شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الأربعاء- هجوما شديد اللهجة على إسرائيل، واصفا إياها بأنها "منبع المشكلات في المنطقة"، كما أكد أن تبعات عدوانها تمتد لتشمل المنطقة بأكملها.

وأوضح أردوغان -عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية- أن إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، وتستكمل في الضفة الغربية سياسة التهجير التي مارستها في قطاع غزة.

وقبل يومين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه على استعداد لتنفيذ عمليات أوسع في الضفة الغربية ضد ما وصفها بـ"أوكار الإرهاب"، في حين هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتهجير مزيد من القرى والبلدات، وبدخول المخيمات على غرار العمليات التي نفذها في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

ومنذ أيام، تصاعدت حدة هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين على المواطنين في الضفة، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين.

وكذلك، شدد الرئيس التركي على أن ثمن هذا العدوان الإسرائيلي لا يدفعه الأشقاء الفلسطينيون واللبنانيون فحسب، بل تدفعه المنطقة برمتها.

وتأتي تصريحات أردوغان إثر تحذيرات علنية وجّهها إليه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الثلاثاء، دعاه فيها إلى "عدم العبث مع إسرائيل"، مضيفا أن "القدس ليست القسطنطينية".



وعلى الصعيد الداخلي، أكد أردوغان صمود الاقتصاد التركي رغم الصراعات في المنطقة، وبذل جهود خاصة لإبقاء تأثير تكاليف الحرب عند أدنى مستوى.

