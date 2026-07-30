مصادر عراقية: الزيدي يؤجل زيارته للسعودية

خبرني - أفادت مصادر حكومية عراقية بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أرجأ زيارته التي كان سيجريها - الأربعاء- للسعودية إلى أجل غير مسمى.

وقالت المصادر إن التأجيل جاء على خلفية الغارات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مقار للحشد الشعبي في 7 محافظات في العراق، أسفرت عن مقتل 20 فردا وإصابة 32 في حصيلة أولية، وفق ما أعلنته هيئة الحشد الشعبي، كما أسفرت عن مقتل إيرانيين، بحسب الجزيرة.

وكان من المقرر أن يتوجه الزيدي إلى السعودية اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية له للمملكة بعد توليه منصبه في مايو/أيار الماضي.

وفي أعقاب الضربات التي وقعت فجر اليوم، قالت الحكومة العراقية في بيان إن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق.

وأعربت الحكومة عن إدانتها واستنكارها الهجوم الأمريكي السعودي، مشيرة إلى أنه جاء "في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية".

وكذلك، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن "الاعتداء السعودي الأمريكي عرقل التحقيق بشأن استهداف السعودية"، وأضاف "نطالب بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق".

وكانت السعودية قد أعلنت -يومي الاثنين والثلاثاء- أنها اعترضت هجمات استهدفت منشآت نفطية في شرق المملكة بطائرات مسيّرة أطلقتها مليشيات مدعومة إيرانيا من أراضي العراق.

وأكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان.