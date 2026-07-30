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بعد الفيصلي .. الحسين يتجه لالغاء معسكر تركيا

  • 30 تموز 2026
  • 00:44
بعد الفيصلي الحسين يتجه لالغاء معسكر تركيا
من تدريبات الحسين اربد

خبرني  - تتردد الأخبار في نادي الحسين إربد عن إمكانية إلغاء  المعسكر التدريبي المقرر إقامته في تركيا، في إطار الاستعدادات لمواجهة نظيره باختاكور الأوزبكي يوم 11 آب (أغسطس) المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، نظرا لضيق الوقت من جهة، إلى جانب عدم اكتمال صفوف الفريق من جهة أخرى.

وكان من المقرر أن يغادر فريق الحسين خلال الأيام الماضية إلى تركيا، ولعب مباراتين وديتين هناك تجهيزا لمواجهة باختاكور، إلا أن عوامل ساهمت في تأخير هذا المعسكر، والاكتفاء بلعب مباريات ودية خلال الأيام الماضية مع أندية محلية.

يأتي هذا في وقت قررت فيه الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي إلغاء المعسكر التدريبي لفريق كرة القدم، الذي كان من المقرر إقامته في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وقال المتحدث الرسمي للنادي، أمجد المجالي، إن قرار إلغاء المعسكر جاء استناداً إلى توصية فنية من الجهاز الفني واللجنة الفنية، بعد تقييم متطلبات المرحلة الحالية من برنامج إعداد الفريق.

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