القطامين: تطوير مؤسسة التدريب المهني يمثل أولوية وطنية

خبرني - أكد وزير النقل ووزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، الدكتور نضال القطامين، أن تطوير مؤسسة التدريب المهني يمثل أولوية وطنية، موجهاً الإدارة التنفيذية إلى الإسراع في الحصول على الاعتمادات والشهادات المهنية الدولية، بما يعزز جودة مخرجات التدريب، ويرفع من تنافسية الخريجين في سوق العمل.

وأشار القطامين، خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة في الإدارة العامة للمؤسسة، بحضور المدير العام رأفت موسى الصوافين وأعضاء المجلس، إلى أهمية استقطاب الخبرات الدولية والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في تطوير منظومة التدريب المهني، وتمكين المؤسسة من الإسهام في المشاريع الوطنية والاستثمارات الكبرى، لتكون شريكاً رئيسياً في إعداد وتأهيل الكفاءات البشرية اللازمة لها.

وشدد على ضرورة الاعتماد على الدراسات والإحصاءات والتحليل العلمي في رسم السياسات واتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات متكاملة ومؤشرات أداء دقيقة تمكّن المؤسسة من الاستجابة لاحتياجات سوق العمل بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي، واستقطاب الخبرات الدولية، وإجراء مقارنات معيارية مع أفضل مؤسسات التدريب المهني، والتوسع في برامج التوأمة مع المؤسسات التدريبية المتميزة داخل المملكة وخارجها.

ووجّه القطامين بتنفيذ برامج نوعية لتأهيل وتطوير موظفي المؤسسة، وتعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرامج التدريبية، والإدارة، وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة لتنفيذ هذه التوجيهات، بما يعزز دور المؤسسة في إعداد الكفاءات الوطنية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات سوق العمل وفق أفضل المعايير الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض الصوافين أبرز إنجازات المؤسسة خلال النصف الأول من العام، تضمن مؤشرات الأداء، والتقدم في تنفيذ البرامج التدريبية، وجهود تطوير المعاهد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ومشاريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات التدريبية.