الخارجية الأميركية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسياً واقتصادياً

خبرني - أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسياً واقتصادياً.

وأضافت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستواصل محاسبة إيران على تسليحها للممرات المائية الدولية.

وشددت الوزارة على أن حماية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة عالمية.

استأنفت الولايات المتحدة، الأربعاء، ضرباتها على إيران بعد توقف دام نحو ستة أيام، إذ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الولايات المتحدة شنّت غارات على منطقة محاذية للحدود مع العراق بشمال غرب إيران.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران "بقوة" بعد الهجوم على القواعد في الأردن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة السعودية أنها نفذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، ضربات "نوعية محددة" ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران متواجدة على أراضي العراق مرتبطة بالاستهدافات التي شنت ضد المنشآت البترولية في المملكة.

وأكد الجيش الأميركي تنفيذ الهجمات، وقال إنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية في العراق ضد جماعات مسلحة موالية لإيران، كان "الحرس الثوري" قد وجهها بمهاجمة القوات الأميركية وبنية الطاقة السعودية التحتية.

إلى ذلك، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، وعدّت أنه "لا توجد أي فرصة لنجاحه".

وجاء التصعيد بعد أيام من الهدوء، أوقفت خلالها إيران ضرباتها على دول المنطقة، بالتزامن مع تعليق الولايات المتحدة غاراتها الليلية داخل إيران، بعد نحو أسبوعين من استئناف العمليات العسكرية.

وقالت إيران الثلاثاء إن الضربات الأميركية خلال جولة سابقة من التصعيد دمرت مطاراً، وبرجاً للمراقبة البحرية، وألحقت أضراراً ب12 جسراً، ونفقين، إضافة إلى أضرار طالت بنى تحتية أخرى.