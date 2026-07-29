(كأنني فقدت امرأتي مدى الحياة).. مانشيني نادم على تدريب السعودية

ofvkd - قدم روبرتو مانشيني اعتذاره في تعليقات علنية يوم الأربعاء بعدما تمت إعادة تعيينه مدرباً لمنتخب إيطاليا، وذلك عقب 3 سنوات من رحيله عن المنصب من أجل تولي قيادة منتخب السعودية.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلانه مدرباً جديداً لإيطاليا: أنا آسف للغاية، لقد كان الأمر يشبه أن تفقد امرأتك مدى الحياة، ويعني ذلك أنني قمت بشيء لم يكن يتعين علي فعله، لذا أنا آسف، آسف بشدة، على كل شيء حدث على مدار السنوات الثلاث الماضية، سأحاول إعادة المنتخب إلى حيث ينتمي.

وفشلت إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ما أدى لاستقالة الاتحاد الإيطالي بقيادة غابرييلي غرفينا، والمدرب جينارو غاتوزو في أبريل، بعد فترة وجيزة من الخسارة أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي.

وقاد مانشيني (61 عاماً) المنتخب الإيطالي لتحقيق بطولة كأس أوروبا عام 2021، لكنه استقال بشكل مفاجئ، في أغسطس 2023 ليتولى تدريب منتخب السعودية بعد أسبوعين من رحيله.