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كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن اعتبارا من الخميس... وذروة تأثيرها السبت

  • 29 تموز 2026
  • 22:20
كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن اعتبارا من الخميس وذروة تأثيرها السبت

خبرني - تشير آخر مخرجات النماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية إلى اقتراب كتلة هوائية حارة من المملكة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً اعتباراً من يوم غد الخميس، ويستمر هذا الارتفاع خلال الأيام التالية.
ومن المتوقع أن تبلغ الكتلة الهوائية الحارة ذروة تأثيرها يوم السبت، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قيمها، فيما يستمر تأثير الكتلة حتى منتصف الأسبوع القادم مع بقاء الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية .
وتُعد هذه الكتلة أول كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، إذ يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بفارق ملحوظ.
وتؤكد إدارة الأرصاد الجوية أنها ستواصل متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات والتوقعات أولاً بأول، داعية المواطنين إلى:
تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.
الإكثار من شرب السوائل وتعويض الجسم بالسوائل المفقودة.
عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.
تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة.
متابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية، خاصة مع ذروة تأثير الكتلة الحارة يوم السبت.
 

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