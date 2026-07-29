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غير محترم.. إسبان يطالبون بتجريد ميسي من جائزة مرموقة

  • 29 تموز 2026
  • 22:14
غير محترم إسبان يطالبون بتجريد ميسي من جائزة مرموقة

خبرني - رفع محتجون إسبانيون عريضة تطالب بسحب جائزة أميرة أستورياس للعام الحالي من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ووصفوه بـ"غير المحترم" وذلك بسبب سلوكه في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا يوم 19 يوليو الماضي.

واندلعت اشتباكات بعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 مباشرة، إذ ضرب لياندرو باريديس غافي لاعب إسبانيا وصفع روبرتو أيالا مساعد مدرب الأرجنتين داني أولمو.

ورفع إسبانيون عرائض تطالب بسحب جائزة أميرة أستورياس المرموقة والتي تمنح سنوياً لعدة أشخاص بسبب إسهاماتهم في مجالات الفن والأدب والرياضة، ووقع الاختيار في العام الحالي على ليونيل ميسي.

ورأى المحتجون أن ميسي أظهر سلوكاً غير رياضي في نهائي كأس العالم ولم يكن محترماً عقب فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 بفضل هدف فيران توريس.

وأضاف آخرون: ما فعله ميسي يخالف قيم الاحترام واللعب النظيف التي تروج لها الرياضة، وسحب الجائزة منه من شأنه استعادة الثقة في نزاهتها ودقتها.

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