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المصرف المركزي الإماراتي يثبّت سعر الأساس عند 3.65%

  • 29 تموز 2026
  • 21:51
المصرف المركزي الإماراتي يثبّت سعر الأساس عند 365

خبرني - قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.

 

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

 أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء في نطاق 3.50 إلى 3.75%، في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات عن كيفية وفاء كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ2%.

وعارض القرار ثلاثة من الأعضاء الاثني عشر في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، إذ فضّل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع.

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