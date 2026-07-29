في أول ظهور علني.. أحمد سعد يطرح «كده كده» مع ابنته جودي

خبرني -كشف المغني المصري أحمد سعد عن أحدث أعماله الفنية بعنوان "كده كده"، التي تجمعه للمرة الأولى بابنته جودي.

وتأتي الأغنية ضمن الحملة الترويجية الخاصة بألبومه الجديد "الألبوم الإلكترو"، في تجربة فنية تحمل طابعًا عائليًا وموسيقيًا مختلفًا.

وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في بلجيكا تحت إدارة المخرج حسام الحسيني، حيث تقدم جودي ظهورها الغنائي الأول برفقة والدها، من خلال مشاركة مميزة تتضمن أداء مقاطع باللغة الإسبانية، في إضافة جديدة إلى العمل الذي يجمع بين الموسيقى الشرقية والإيقاعات العصرية.

وتأتي أغنية "كده كده" كأول إصدار صيفي من مشروع أحمد سعد الغنائي الجديد، الذي يتضمن سلسلة من خمسة ألبومات يتم طرحها على مراحل خلال عام 2026، ويعد "الألبوم الإلكترو" الجزء الثالث منها.

ويقدم أحمد سعد من خلال الألبوم تجربة موسيقية مختلفة تعتمد على دمج الإيقاعات الإلكترونية الحديثة مع أسلوبه الغنائي المعروف، في محاولة لتقديم لون موسيقي جديد يتناسب مع أجواء موسم صيف 2026، مع الحفاظ على هويته الفنية التي حقق من خلالها نجاحات واسعة خلال السنوات الماضية.

قصة كليب "كده كده"

يعتمد الفيديو كليب على فكرة طريفة تجمع بين الخيال والعلاقة الخاصة بين الأب وابنته، حيث تظهر جودي وهي تحلم بخوض تجربة الغناء، بينما يتخيل أحمد سعد ما قد يحدث إذا وافق على دخولها هذا المجال.

وخلال أحداث الكليب، يخوض الثنائي رحلة عبر عدد من الأماكن المختلفة، ويلتقيان بمجموعة من الشخصيات، في إطار يجمع بين الكوميديا والمغامرة، قبل أن تنتهي القصة بموقف مفاجئ يؤكد خلاله أحمد سعد أن الغناء غير مسموح لها.

أحمد سعد يواصل مفاجآته الفنية

ويواصل أحمد سعد خلال الفترة المقبلة الكشف عن تفاصيل جديدة مرتبطة بمشروعه الغنائي، استعدادًا لطرح باقي أعمال "الألبوم الإلكترو"، الذي يعكس توجهه نحو تقديم تجارب موسيقية متنوعة تجمع بين التطوير والابتكار، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في الساحة الغنائية العربية.