وفاة الطفلة سلمى علي طاهات بعد رحلة مع المرض

خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الطفلة سلمى علي محمود محمد طاهات، بعد رحلة مع المرض أظهرت خلالها صبراً يفوق عمرها، وكانت مثالاً للبراءة والطهارة.

وسيُصلّى على جثمان الفقيدة، بإذن الله تعالى، يوم غدٍ الخميس بعد صلاة العصر في مسجد جمحا الكبير، ثم يُوارى جثمانها الثرى في مقبرة القرية.

وتُقبل التعازي على النحو الآتي:

يوم الخميس ويوم الجمعة:

للرجال: في مضافة الطاهات – قرية جمحا، من الساعة 3:00 عصراً حتى 11:00 مساءً.

للنساء: في منزل جدّ المرحومة، على الرابط التالي:

https://maps.app.goo.gl/i7D7zQGMTXRBsKqR9

يوم السبت:

للرجال والنساء: في ديوان آل قموه – دابوق، من الساعة 3:00 عصراً حتى 11:00 مساءً.

https://maps.app.goo.gl/S9po27uujJmwd31y6

ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يجعلها من أطفال الجنة وشفيعةً لوالديها، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها، ويلهمهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.