أول تعليق من مبابي بعد حديث زيدان عن شارة قيادة فرنسا

خبرني - رحب كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا بمدربه الجديد زين الدين زيدان بعد ساعات من تعيين الأخير مدرباً لـ"الديوك" بعقد يمتد لأربع سنوات ووسط تصريحات المدير الفني الجديد حول شارة القيادة للمنتخب في الفترة المقبلة.

وتولى زيدان، أحد أعظم لاعبي فرنسا على الإطلاق، تدريب المنتخب المتوج بكأس العالم مرتين خلفاً لزميله السابق ديديه ديشان حتى مونديال 2030، بينما قال: ستتاح لنا الفرصة لمناقشة شارة القيادة معه ومع جميع اللاعبين شهر سبتمبر المقبل.

وكتب مبابي على حسابه في "إنستغرام" تعليقاً على صورة أرفقها لزيدان: مرحبا بك في منزلك.

وقدم كيليان مبابي أداء رائعاً في كأس العالم الأخيرة حيث حصل على جائزة الهداف برصيد 10 أهداف وأصبح هداف البطولة التاريخي برصيد 22 هدفاً متفوقاً على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق هدف واحد.