ريال مدريد يبحث عن حارس مرمى استعدادا لمرحلة «ما بعد كورتوا»

خبرني - تشير المصادر الصحفية إلى أن إدارة النادي الملكي بدأت تضع استراتيجية طويلة الأمد لمركز حراسة المرمى.

يأتي ذلك مع اقتراب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من سن الخامسة والثلاثين، لذا يهدف الميرنغي من هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان انتقال سلس في هذا المركز الحساس وتفادي أي ثغرات فنية مستقبلية.

هذه التطلعات المستقبلية تأتي رغم استمرار كورتوا كعنصر لا غنى عنه في تشكيل الفريق الأساسي، وهو المركز الذي هيمن عليه باقتدار منذ قدومه من صفوف البلوز في صيف 2018.

ووفقا لمنصة "Fichajes" الإسبانية المعنية بسوق الانتقالات، فإن كشافي النادي يتابعون حاليا باقة من المواهب الشابة في القارة العجوز، تمهيدا لانتقاء البديل الأمثل الذي سيخلف كورتوا في حماية عرين الملكي.

ويبرز اسم البرتغالي دييغو كوستا، حامي عرين بورتو، كأحد أقوى المرشحين، نظرا لما يمتلكه من حضور دولي لافت وإمكانيات فنية وضعته ضمن نخبة الحراس الواعدين عالميا.

يُعد كوستا صاحب الـ26 عاما استثمارا مثاليا للمستقبل، إلا أن الصفقة قد تصطدم بالمطالب المالية الضخمة لناديه البرتغالي الذي لا يبدو مستعدا للتفريط في جوهرته بسهولة.

في المقابل، يظهر السويسري غريغور كوبل، نجم بروسيا دورتموند، كبديل يتمتع بخبرة تراكمية في "البوندسليغا" والبطولات القارية، مما يجعله جاهزا للانخراط في منظومة ريال مدريد التنافسية بشكل فوري.

كما تضع الإدارة عينها على الهولندي الشاب بارت فيربروغن (23 عاما)، المتألق مع برايتون، ويمثل مشروعا مستقبليا واعدا بفضل تطوره المستمر وبنيته الجسمانية المميزة.