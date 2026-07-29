لطيفة تعود بألبوم جديد.. «شبهي بالمللي» أولى محطات صيف 2026

خبرني - طرحت الفنانة التونسية لطيفة أولى أغنيات ألبومها الجديد لصيف 2026 بعنوان "شبهي بالمللي"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

ويأتي هذا بالتزامن مع طرح الأغنية على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، لتبدأ بذلك سلسلة إطلاق ألبومها المنتظر الذي يضم 13 أغنية جديدة.

وتأتي أغنية "شبهي بالمللي" كبداية لمشروع لطيفة الغنائي الجديد، الذي تقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية بالتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، في محاولة لتقديم محتوى يجمع بين التجديد والحفاظ على هويتها الفنية.

تفاصيل أغنية لطيفة "شبهي بالمللي"

وتعاونت لطيفة في الأغنية الجديدة مع الشاعر محمد رضوان صاحب الكلمات، والملحن وليد سعد، بينما تولى أحمد عادل مهمة التوزيع الموسيقي.

وتقدم الأغنية حالة رومانسية تعتمد على كلمات تحمل مشاعر الحب والتقدير، إلى جانب لحن هادئ وتوزيع عصري يمنح العمل طابعًا مختلفًا، وهو ما جعلها تحظى باهتمام الجمهور فور طرحها.

ولاقت "شبهي بالمللي" تفاعلًا واسعًا من متابعي لطيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور مقاطع من الأغنية معربين عن إعجابهم بالكلمات واللحن، كما عبروا عن انتظارهم لباقي أغنيات الألبوم الجديد.

ألبوم لطيفة الجديد يضم 13 أغنية

تستعد لطيفة خلال الفترة المقبلة لطرح باقي أغنيات ألبومها الصيفي الجديد بشكل متتابع، حيث يضم الألبوم 13 عملًا غنائيًا تقدم خلالها ألوانًا موسيقية مختلفة، مع استمرارها في البحث عن أفكار جديدة تناسب جمهورها.

ويشارك في صناعة الألبوم عدد من أبرز صناع الأغنية العربية، من بينهم محمد رفاعي، محمد شافعي، خالد تاج الدين، محمد رضوان، جمال الخولي، محمد حامد، محمد يحيى، تامر علي، إسلام رفعت، إبراهيم أردني، إلى جانب الملحن وليد سعد، في تعاون يجمع بين أصحاب الخبرات والمواهب الجديدة.

لطيفة تواصل نجاحها بعد ألبوم "قلبي ارتاح"

ويأتي ألبوم "شبهي بالمللي" بعد النجاح الذي حققه ألبوم لطيفة السابق "قلبي ارتاح"، الذي حظي بانتشار واسع عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل لطيفة من خلال أعمالها الجديدة تقديم تجارب موسيقية متنوعة تجمع بين الرومانسية والتجديد، مع الحفاظ على الأسلوب الفني الذي صنع مكانتها في عالم الغناء العربي على مدار سنوات طويلة.